Оцинкованные водостоки от производителя с доставкой по Москве и Московской области. Выгодные цены!

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Продукцию изготавливаем согласно ГОСТ 7623-84 что обеспечивает легкий монтаж, высокую надежность в эксплуатации и отличное качество изделий.

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  • Водостоки оцинкованные

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  • Крепление (кронштейн) водосточной трубы оцинкованный

    Крепление (кронштейн) водосточной трубы оцинкованный

  • Водосточные колена оцинкованные сливные (отметы)

    Водосточные колена оцинкованные сливные (отметы)

Воронки водосточные

Водосточные воронки оцинкованные

Стандартные диаметры в наличии

Трубы водосточные

Трубы водосточные

Стандартные диаметры в наличии

Колена водосточные

Колено водосточное оцинкованное

Стандартные диаметры в наличии

Колено сливное

Колено водосточное сливное (отмет водосточный)

Стандартные диаметры в наличии

Крепление для трубы

Крепление трубы водостока

Стандартные диаметры в наличии

Колено гофрированное

Колено гофрированное (гофроколено)

Стандартные диаметры в наличии

Водосточные системы ГОСТ 7623-84 почему покупают на VODOSTOKI.RU

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Обладая заслуженной репутацией надежного и проверенного мы делаем выгодные предложения на металлические водостоки из оцинкованной стали. Рады предложить нашим партнерам низкую цену, качественную продукцию и оптимальные сроки поставки. Наши специалисты подскажут как правильно выбрать водосточную систему, помогут в расчетах, понятно и профессионально проконсультируют по монтажу или ремонту.

Производим оцинкованные водостоки с 2007 года

Уже более 12 лет наша компания осуществляет успешную деятельность в сфере производства и поставок наружных водосточных системы из тонколистовой оцинкованной стали. Благодаря комплексному подходу и использованию специальных технических решений мы предлагаем широкий выбор водостоков типовых диаметров от 100 мм. до 220 мм. для использования в строительстве и капитальном ремонте зданий.
Вся изготавливаемая нами продукция соответствует требованиям ГОСТ 7623-84. Для производства водостоков мы используем только высококачественную сталь 0,5 мм. с содержание цинка не менее 140 гр./м2.