Водостоки оцинкованные

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Водосточные системы ГОСТ 7623-84 почему покупают на VODOSTOKI.RU

Производство водосточных систем с 2007 года.

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Обладая заслуженной репутацией надежного и проверенного мы делаем выгодные предложения на металлические водостоки из оцинкованной стали. Рады предложить нашим партнерам низкую цену, качественную продукцию и оптимальные сроки поставки. Наши специалисты подскажут как правильно выбрать водосточную систему, помогут в расчетах, понятно и профессионально проконсультируют по монтажу или ремонту.

Производим оцинкованные водостоки с 2007 года

Уже более 12 лет наша компания осуществляет успешную деятельность в сфере производства и поставок наружных водосточных системы из тонколистовой оцинкованной стали. Благодаря комплексному подходу и использованию специальных технических решений мы предлагаем широкий выбор водостоков типовых диаметров от 100 мм. до 220 мм. для использования в строительстве и капитальном ремонте зданий.

Вся изготавливаемая нами продукция соответствует требованиям ГОСТ 7623-84. Для производства водостоков мы используем только высококачественную сталь 0,5 мм. с содержание цинка не менее 140 гр./м2.