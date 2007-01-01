Водостоки оцинкованные

Стандартные диаметры в наличии
Стандартные диаметры в наличии
Стандартные диаметры в наличии
Стандартные диаметры в наличии
Стандартные диаметры в наличии
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Продукцию изготавливаем согласно ГОСТ 7623-84 что обеспечивает легкий монтаж, высокую надежность в эксплуатации и отличное качество изделий.
Стандартные диаметры в наличии
Стандартные диаметры в наличии
Стандартные диаметры в наличии
Стандартные диаметры в наличии
Стандартные диаметры в наличии
Обладая заслуженной репутацией надежного и проверенного мы делаем выгодные предложения на металлические водостоки из оцинкованной стали. Рады предложить нашим партнерам низкую цену, качественную продукцию и оптимальные сроки поставки. Наши специалисты подскажут как правильно выбрать водосточную систему, помогут в расчетах, понятно и профессионально проконсультируют по монтажу или ремонту.
Уже более 12 лет наша компания осуществляет успешную деятельность в сфере производства и поставок наружных водосточных системы из тонколистовой оцинкованной стали. Благодаря комплексному подходу и использованию специальных технических решений мы предлагаем широкий выбор водостоков типовых диаметров от 100 мм. до 220 мм. для использования в строительстве и капитальном ремонте зданий.
Вся изготавливаемая нами продукция соответствует требованиям ГОСТ 7623-84. Для производства водостоков мы используем только высококачественную сталь 0,5 мм. с содержание цинка не менее 140 гр./м2.